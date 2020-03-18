Приватбанк приостановил обмен наличной валюты: как купить и продать доллары

Приватбанк перевел все валютообменные операции в онлайн на период прекращения международного авиасообщения, в связи с пандемией коронавируса.

— С 18 марта Приватбанк будет проводить валютообменные операции для клиентов физлиц в безналичном формате через мобильный банк Privat24, веб-версию Приват24 и сеть терминалов самообслуживания, — заявили в пресс-службе банка.

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Отмечается, что владельцы валютных депозитов, срок действия которых завершается, смогут без ограничений получить наличную валюту в кассах банка по предварительном заказе.

Ранее обмен валют наличными и выдачи долларов с клиентских счетов закрыл Альфа-Банк.

Ранее Факты ICTV писали, что 17 марта выросла стоимость доллара в обменных пунктах. За три часа американская валюта подорожала почти на 2 грн.