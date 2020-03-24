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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Долар знову виріс: курс валют на 24 березня

Національний банк України (НБУ) на 24 березня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 28,1126 грн за долар, що на 38 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Євро встановили на рівні 30,24 грн.

Читайте: Курс валют в обмінниках: гривня зміцнилась на 10 копійок

Курс валют в Україні від НБУ на 24.03:

  • 1 долар США – 28,11 грн;
  • 1 євро – 30,24.

Курс валют НБУ на 24 березня 2020 в Україні

До слова, Приватбанк перевів всі валютні операції в онлайн на період карантину в Україні.

Клієнти банку можуть міняти долари та євро через мобільний банк Privat24, веб-версію Privat24 або мережу терміналів самообслуговування.

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