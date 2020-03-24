Курс валют НБУ на 24 березня 2020 в Україні

Національний банк України (НБУ) на 24 березня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 28,1126 грн за долар, що на 38 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.
Євро встановили на рівні 30,24 грн.
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Курс валют в Україні від НБУ на 24.03:
- 1 долар США – 28,11 грн;
- 1 євро – 30,24.
До слова, Приватбанк перевів всі валютні операції в онлайн на період карантину в Україні.
Клієнти банку можуть міняти долари та євро через мобільний банк Privat24, веб-версію Privat24 або мережу терміналів самообслуговування.
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