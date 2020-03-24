Карантин в Украине: Минздрав запретил плановые госпитализации

Учреждениям здравоохранения запрещено проведение плановых госпитализаций на период карантина, связанного с распространением нового коронавируса.

Об этом говорится в приказе Министерства здравоохранения от 23 марта.

Исключения – срочные и неотложные плановые госпитализации и плановые операции, связанные с оказанием медпомощи во время беременности, роженицам и новорожденным, больным онкологическими заболеваниями, оказанием паллиативной медпомощи в стационарных условиях, а также с другими неотложными и срочными мерами по госпитализации и плановым операциям, когда их перенос несет серьезный риск для жизни.

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Также в ведомстве рекомендуют увеличить объем телемедицинских слуг на период действия ограничительных мер.

Напомним, Минздрав принял решение не закрывать больницы согласно реформе системы здравоохранениия, пока не нормализуется ситуация с коронавирусом.