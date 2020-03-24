Карантин в Україні: МОЗ заборонив планові госпіталізації

Установам охорони здоров’я заборонено проведення планових госпіталізацій на період карантину, пов’язаного із поширенням нового коронавірусу.

Про це йдеться в наказі Міністерства охорони здоров’я від 23 березня.

Виняток – термінові і невідкладні планові госпіталізації та планові операції, пов’язані з наданням медичної допомоги під час вагітності, породіллям і новонародженим, хворим на онкологічні захворювання, наданням паліативної медичної допомоги в стаціонарних умовах, а також з іншими невідкладними і терміновими заходами щодо госпіталізації та планових операцій, коли їхнє перенесення несе серйозний ризик для життя.

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Також у відомстві рекомендують збільшити обсяг телемедичних послуг на період дії обмежувальних заходів.

Нагадаємо, МОЗ ухвалив рішення не закривати лікарні згідно з реформою системи охорони здоров’я, поки не нормалізується ситуація з коронавірусом.