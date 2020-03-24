Комендантська година у Києві могла б запобігти мародерству – Нацполіція

Введення заборони на пересування вулицею в нічний час допоможе не допустити фактів мародерства в столиці.

Таку думку висловив начальник Головного управління Нацполіції Києва Андрій Крищенко.

Крищенко розповів, що в столиці криміногенна обстановка не змінилася у зв’язку з введенням обмежувальних заходів щодо запобігання коронавірусу.

– Ми розуміємо, що в такий важкий час відбувається зростання злочинності. Але наразі немає цього, навіть є деяке зниження вуличної злочинності: за останню добу в Києві не було жодного пограбування, це трапляється вкрай рідко, – сказав він.

За словами керівника поліції Києва, загалом рівень злочинності у столиці залишається незмінним.

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Крищенко висловив думку про те, що обмеження виходу на вулицю в нічний час допомогло б запобігти мародерству в столиці.

– Оскільки підприємства та магазини закриті, злочинці можуть скористатися цим, може розпочатися мародерство. І ось тут би стала у нагоді заборона виходу на вулицю у нічний час, – сказав він.

Посилення карантину також допомогло б стримати злочинність.

– Тож посилення обмежувальних заходів вводиться не лише для ізоляції людей, а й для того, щоб крива злочинності не поповзла вгору, адже безпека людей, профілактика та розкриття злочинів – це наші безпосередні обов’язки, – підсумував керівник поліції.

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