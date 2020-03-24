Медобладнання і ліки: Єрмак обговорив із послами ЄС допомогу Україні

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак обговорив із послами країн Групи семи та ЄС ситуацію з поширенням коронавірусу в Україні та світі.

Сторони обговорили питання надання Україні допомоги у вигляді медичного обладнання та лікувальних засобів.

Єрмак наголосив, що президент України щодня проводить телефонні розмови зі світовими лідерами на тему коронавірусу.

Співрозмовники високо оцінили зусилля української влади в контексті вжиття заходів з протидії поширенню коронавірусу в Україні.

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Також під час зустрічі було піднято питання безпекової ситуації на Донбасі. Єрмак розповів представникам країн Групи семи та ЄС про зустріч Тристоронньої контактної групи, яка відбулася 11 березня в Мінську.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Денис Шмигаль та голова МОЗ Ілля Ємець у посольстві Китаю відкрили телеміст із провідними китайськими лікарями.