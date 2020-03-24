На 88 году жизни скончался Анатолий Мокренко — украинский оперный певец. Артист перенес тяжелую болезнь.

Анатолий Мокренко свое время окончил Киевский политехнический институт, а впоследствии вечернее отделение столичной консерватории.

Мокренко отдал опере 50 лет своей жизни, в 90-х он получил должность директора Национальной оперы Украины, на которой проработал девять лет. В последние годы Анатолий Мокренко преподавал в Национальной музыкальной академии.

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Также он знаменит первым исполнением песни Два кольори, а также фильмами Тигроловы и Черная рада.

Ранее Факты ICTV писали, что в Украине умерла Ирина Бекешкина — известный социолог, директор Фонда Демократические инициативы имени Илька Кучерива, старший научный сотрудник Института социологии НАН Украины.