На 88 році життя помер Анатолій Мокренко – український оперний співак. Артист переніс тяжку хворобу.
Анатолій Мокренко свого часу закінчив Київський політехнічний інститут, а згодом вечірнє відділення столичної консерваторії.
Мокренко віддав опері 50 років свого життя, у 90-х він отримав посаду директора Національної опери України, на якій пропрацював дев’ять років. В останні роки Анатолій Мокренко викладав у Національній музичній академії.
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Також він знаменитий першим виконанням пісні Два кольори, а також фільмами Тигролови та Чорна рада.
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