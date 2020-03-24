В Украине закрыли все аэропорты, кроме Борисполя – постановление

С 12.00 24 марта в Украине закрыты все аэропорты, кроме Борисполя. Они не будут работать до 3 апреля.

— Запретить с 12.00 24 марта 2020 года до 3 апреля 2020 года принятие и отправку воздушных судов, выполняющих пассажирские перевозки лиц, осуществляющих путешествие с туристической целью, — говорится в постановлении правительства.

Также Кабмин запретил принимать и отправлять самолеты, выполняющие пассажирские перевозки, кроме перевозок, которые осуществляются через Международный аэропорт Борисполь.

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В случае, если Борисполь не сможет принять самолет, тогда его перенаправят в Международный аэропорт Львов имени Даниила Галицкого.

Принятия и отправления самолетов, выполняющих пассажирские перевозки, будут осуществляться по согласованию с соответствующим министерством.

Такие меры осуществляются в соответствии со статьей 29 закона Украины О защите населения от инфекционных болезней и с учетом постановления Кабмина О предотвращении распространения на территории Украины острой респираторной болезни Covid-19.

Напомним, полицейские вместе с эпидемиологами будут проверять соблюдение самоизоляции всех, кто возвращается в Украину из-за границы.