В Україні закрили всі аеропорти, крім Борисполя – постанова

З 12.00 24 березня в Україні закриті всі аеропорти, крім Борисполя. Вони не працюватимуть до 3 квітня.

– Заборонити з 12.00 24 березня 2020 року до 3 квітня 2020 року прийняття і відправку повітряних суден, що виконують пасажирські перевезення осіб, які здійснюють подорож з туристичною метою, – йдеться в постанові уряду.

Також Кабмін заборонив приймати і відправляти літаки, що виконують пасажирські перевезення, крім перевезень, які здійснюються через Міжнародний аеропорт Бориспіль.

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У разі, якщо Бориспіль не зможе прийняти літак, тоді його перенаправлять в Міжнародний аеропорт Львів імені Данила Галицького.

Прийняття та відправлення літаків, що виконують пасажирські перевезення, здійснюватимуться за погодженням з відповідним міністерством.

Такі заходи здійснюються відповідно до статті 29 закону України Про захист населення від інфекційних хвороб та з урахуванням постанови Кабміну Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби Covid-19.

Нагадаємо, поліцейські разом з епідеміологами перевірятимуть дотримання самоізоляції всіх, хто повертається до України з-за кордону.