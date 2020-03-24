Если нет возможности помыть руки с мылом под проточной водой, в кармане должен быть антисептик, заявил на брифинге заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко и показал, как правильно им пользоваться.

По его словам, обрабатывать руки методом распыления – неправильно и неэффективно. Более того, это просто трата драгоценного ресурса.

– Мы должны 2-3 мл жидкости брызнуть в ладонь и после этого растереть руки. Такое количество антисептика, которое мы втираем, позволит рукам быть влажными в течение 20-30 секунд. Это означает, что антисептик подействует на микроорганизмы и вирусы, которые находятся у нас на ладонях. После этого мы сможем потереть наш глаз, если это потребуется, – отметил Ляшко.

Читайте: Как сделать антисептик из водки — рецепт

Одной из обязательных мер для предотвращения заболевания коронавирусом является регулярная обработка рук антисептиком. Ранее известный врач Евгений Комаровский рассказал, как сделать антисептик для рук в домашних условиях.