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Факты / Украина

Как пользоваться антисептиком для рук: мастер-класс от Ляшко

Если нет возможности помыть руки с мылом под проточной водой, в кармане должен быть антисептик, заявил на брифинге заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко и показал, как правильно им пользоваться.

По его словам, обрабатывать руки методом распыления – неправильно и неэффективно. Более того, это просто трата драгоценного ресурса.

– Мы должны 2-3 мл жидкости брызнуть в ладонь и после этого растереть руки. Такое количество антисептика, которое мы втираем, позволит рукам быть влажными в течение 20-30 секунд. Это означает, что антисептик подействует на микроорганизмы и вирусы, которые находятся у нас на ладонях. После этого мы сможем потереть наш глаз, если это потребуется, – отметил Ляшко.

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Одной из обязательных мер для предотвращения заболевания коронавирусом является регулярная обработка рук антисептиком. Ранее известный врач Евгений Комаровский рассказал, как сделать антисептик для рук в домашних условиях.

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