Одной из обязательных мер для предотвращения заболевания коронавирусом является регулярная обработка рук антисептиком.
Известный врач Евгений Комаровский раскрыл простой рецепт санитайзера и поделился, как сделать антисептик для рук в домашних условиях.
Ингредиенты:
- Спирт — 240 мл;
- Перекись 3% — 15 мл;
- Глицерин – 5 мл;
- Вода – 60 мл.
Способ приготовления:
Выливаем в емкость спирт, набираем шприцом перекись водорода и добавляем в емкость со спиртом, добавляем глицерин и воду, размешиваем раствор.
К слову, ранее Евгений Комаровский рассказал, какие симптомы коронавируса появляются у детей.
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