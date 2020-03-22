Одной из обязательных мер для предотвращения заболевания коронавирусом является регулярная обработка рук антисептиком.

Известный врач Евгений Комаровский раскрыл простой рецепт санитайзера и поделился, как сделать антисептик для рук в домашних условиях.

Ингредиенты:

Спирт — 240 мл;

Перекись 3% — 15 мл;

Глицерин – 5 мл;

Вода – 60 мл.

Способ приготовления:

Выливаем в емкость спирт, набираем шприцом перекись водорода и добавляем в емкость со спиртом, добавляем глицерин и воду, размешиваем раствор.

К слову, ранее Евгений Комаровский рассказал, какие симптомы коронавируса появляются у детей.