Якщо немає можливості помити руки з милом під проточною водою, в кишені повинен бути антисептик, заявив на брифінгу заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко і показав, як правильно ним користуватися.

За його словами, обробляти руки методом розпилення – неправильно і неефективно. Більш того, це просто витрачання дорогоцінного ресурсу.

– Ми повинні 2-3 мл рідини бризнути в долоню і після цього розтерти руки. Така кількість антисептика, яку ми втираємо, дозволить рукам бути вологими протягом 20-30 секунд. Це означає, що антисептик подіє на мікроорганізми і віруси, які знаходяться у нас на долонях. Після цього ми зможемо потерти наше око, якщо буде потреба, – зазначив Ляшко.

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Одним із обов’язкових заходів для запобігання захворювання на коронавірус є регулярна обробка рук антисептиком. Раніше відомий лікар Євген Комаровський розповів, як зробити антисептик для рук в домашніх умовах.