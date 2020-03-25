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Факты / Украина / Общество

Акцент на удаленку и курьеров: как карантин повлиял на рынок труда

Введение карантина в Украине повлияло на рынок труда.

Компании уже приостановили поиск работников и в ближайшее время будут набирать специалистов, которые смогут работать дистанционно.

— Выводы пока делать рано, прошла всего неделя. Но уже сейчас многие компании заявили, что они приостанавливают поиск персонала.

Если они кого-то и будут искать, то только для дистанционной работы, на онлайне, на фрилансе, — рассказывает Фактам ICTV HR-менеджер Work.ua Александра Летова.

Сайт подготовился к таким изменениям и даже выделил раздел для дистанционной работы, который появился на первой странице ресурса.

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Кроме сотрудников, которые готовы работать дистанционно, без работы в ближайшее время не останутся и курьеры. Например, Новая почта анонсировала набор курьеров. Компания ищет 2000 работников в разных регионах Украины.

— Сейчас, когда большинство украинцев вынуждены находиться дома из-за эпидемиологической ситуации, им особенно важно иметь возможность заказать онлайн все необходимое и вовремя это получить. Новая почта заботится о людях и предлагает присоединиться к нашей команде и стать одним из 2 000 новых курьеров по всей Украине, — говорится в сообщении пресс-службы компании.

Подробнее о том, как проходит карантин в Украине, можно прочитать в текстовом онлайне на Фактах ICTV.

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