Акцент на дистанційку та кур’єрів: як карантин вплинув на ринок праці

Запровадження карантину в Україні вплинуло на ринок праці.

Компанії уже призупинили пошук працівників та найближчим часом найматимуть спеціалістів, які зможуть працювати дистанційно.

– Висновки поки робити зарано, пройшов лише тиждень з того моменту, як всі припинили працювати. Але уже зараз багато компаній заявили, що вони призупиняють пошук персоналу. Якщо вони когось і будуть шукати, то лише для дистанційної роботи, на онлайні, на фрілансі, – розповідає Фактам ICTV HR-маркетолог Work.ua Олександра Лєтова.

Сайт підготувався до таких змін та навіть виокремив розділ для дистанційної роботи, який з’явився на першій сторінці ресурсу.

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Окрім фахівців, які готові працювати дистанційно, без роботи найближчим часом не залишаться і кур’єри. Наприклад, Нова пошта анонсувала набір кур’єрів. Компанія шукає 2 000 працівників в різних регіонах України.

– Зараз, коли більшість українців змушені перебувати вдома через епідеміологічну ситуацію, їм особливо важливо мати змогу замовити онлайн все потрібне і вчасно це отримати. Нова пошта піклується про людей і пропонує приєднатися до нашої команди і стати одним з 2000 нових кур’єрів по всій Україні, – йдеться у повідомленні прес-служби компанії.

Докладніше про те, як проходить карантин в Україні, можна прочитати у текстовому онлайні на Фактах ICTV.