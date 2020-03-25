Когда закончится карантин в Украине

Карантин в Украине из-за коронавируса продлили еще на 30 дней, поэтому он официально действует до 24 апреля.

Соответствующее решение было принято во время заседания Кабинета министров.

Кроме того, предполагается, что карантин могут как еще продлить, так и прекратить раньше срока.

— Мы продолжаем карантин и вводим чрезвычайную ситуацию в Украине на всей территории на 30 дней сроком до 24 апреля 2020 года. То есть чрезвычайная ситуация и карантин действуют до 24 апреля 2020 года с возможностью его дальнейшего продления в соответствии с действующим законодательством или, если справимся и преодолеем эту ситуацию раньше, тогда отдельно будем принимать решение на заседании Кабинета министров, — сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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Напомним, карантин в Украине официально ввели 12 марта. Он должен был длиться до 3 апреля. Однако из-за увеличения количества больных коронавирусом в Украине его решили продлить.

В соответствии с требованиями карантина, граждане должны оставаться дома и выходить только по необходимости, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции. Учитывая это, часть работодателей перевела работников на удаленный режим работы.

Кроме того, в Украине на карантин закрыты все учебные заведения, в вузах введено дистанционное обучение, не работают ТРЦ, развлекательные объекты, заведения питания, отменены все массовые мероприятия.

В Киеве, Днепре и Харькове не работает метрополитен.

В столице даже действует ряд ограничений по пребыванию в магазинах и аптеках, в которых не должно быть более одного человека на 10 квадратных метров.

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