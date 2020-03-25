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Факты / Украина / Общество

Аваков — украинцам за рубежом: у вас два дня, чтобы вернуться домой

В украинцев, которые еще не вернулись на родину, есть время до 27 марта.

После этой даты, пассажирское авиасообщение и железнодорожные перевозки с миром будут полностью закрыты.

— У вас два дня. Давайте, съезжаться, дорогие мои. А после этого (решение о закрытии авиасообщения. — Ред), если сидите где-то на Цейлоне в хорошем доме — сидите там дальше, — призвал министр.

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При этом пешие и автомобильные пункты пропуска будут работать.

— Если вы перешли пешком или на своей машине границу и у вас есть паспорт гражданина Украины — дома вас примут всегда, — заверил Аваков.

Все, кто прибыл из-за рубежа, теперь должны проходили тесты на коронавирус. Также подписать обязательство о нахождении на самоизоляции.

Адрес, где будет находиться человек, передадут полиции, которая будет контролировать выполнение ограничительных мер.

Ранее, министр МВД Арсен Аваков, выступил против введения чрезвычайного положения в Украине. Для остановки эпидемии коронавируса нужен общий карантин.

Источник: Интерфакс-Украина

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