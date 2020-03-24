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Факты / Украина

В чрезвычайном положении нет необходимости. Это крайняя мера – Аваков

Для остановки эпидемии Covid-19 в Украине сейчас нужен общий карантин, а не введение чрезвычайного положения, заявил глава МВД Арсен Аваков.

— Для обеспечения карантина нам достаточно объявления режима чрезвычайной ситуации, который действует в Киеве и других городах. Чрезвычайное положение сейчас не нужно, — подчеркнул министр.

По его словам, режим ЧП предусматривает ограничения конституционных прав граждан, поэтому «его введение может быть только крайней мерой».

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Соглашается с ним и премьер-министр Денис Шмыгаль, который ранее заявил, что на этой неделе в Украине нет необходимости вводить чрезвычайное положение из-за пандемии коронавируса.

Напомним, по состоянию на утро 24 марта в Украине было 97 больных Covid-19. Однако за день было много новых случаев, которые учтут в утренней сводке Минздрава.

Источник: Украинская правда

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