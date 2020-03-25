Аваков – українцям закордоном: у вас два дні, щоб повернутись додому

В українців, які ще не повернулися на батьківщину, залишився час до 27 березня.

Після цієї дати, пасажирське авіасполучення та залізничні перевезення зі світом будуть повністю закриті.

– У вас два дні. Давайте, з’їжджайтеся, дорогі мої. А після цього (рішення про закриття авіасполучення. – Ред), якщо сидите десь на Цейлоні в хорошій хатині – сидіть там далі, – закликав міністр.

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При цьому піші та автомобільні пункти пропуску працюватимуть.

– Якщо ви перейшли пішки або на своїй машині кордон та маєте паспорт громадянина України – вдома вас приймуть завжди, – запевнив Аваков.

Всі, хто прибув з-за кордону, тепер повинні проходили тести на коронавірус. Також підписати зобов’язання перебувати на самоізоляції.

Адресу, де перебуватиме людина, передають Національній поліції, яка контролюватиме виконання обмежувальних заходів.

Раніше, міністр МВС Арсен Аваков, виступив проти запровадження надзвичайного стану в Україні. Для зупинки епідемії коронавірусу потрібен загальний карантин.