PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Бизнес и финансы

Доллар и евро стремительно падают: курс валют на 25 марта

Национальный банк Украины (НБУ) на 25 марта установил официальный курс на уровне 27,77 грн за доллар, что на 34 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Евро установили на уровне 30,10 грн.

Читайте: Приватбанк приостановил обмен наличной валюты: как купить и продать доллары

Курс валют в Украине от НБУ на 25.03:

  • 1 доллар США — 27,77 грн;
  • 1 евро — 30,10 грн.

курс валют на 25 марта

Ранее Факты ICTV писали, что Ощадбанк временно останавливает работу ряда отделений из-за карантина.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка