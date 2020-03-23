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Факты / Украина / Бизнес и финансы

В Киеве закрывается 40 отделений Ощадбанка в связи с карантином

Ощадбанк временно останавливает работу ряда отделений из-за карантина.

Как уверяют в банке, все операции, которые можно осуществлять в отделениях, дублирует сервис Ощад 24/7, а основные услуги для клиентов-предпринимателей имеющиеся в системе CorpLight.

— Основные отделения банка будут работать, но возможны изменения в их графике работы — сокращение времени работы отделений, установление разного времени для обслуживания людей старшего возраста и других категорий клиентов, перерывы на санитарный час.

Другие отделения временно приостановят работу, — отмечают в банке.

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В Киеве остановили работу 40 отделений с почти 200. Чтобы проверить, работает ли ваше отдаление перейдите по ссылке.

К слову, с мая пенсионеры старше 80 лет получат ежемесячную прибавку к пенсии в размере 500 грн.

Источник: Ощадбанк 

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