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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Долар і євро стрімко падають: курс валют на 25 березня

Національний банк України (НБУ) на 25 березня встановив офіційний курс на рівні 27,77 грн за долар, що на 34 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Євро встановили на рівні 30,40 грн.

Читайте: Приватбанк призупинив обмін готівкової валюти: як купити і продати долари

Курс валют в Україні від НБУ на 25.03:

  • 1 долар США – 27,77 грн;
  • 1 євро – 30,40 грн.

курс валют на 25 марта

Раніше Факти ICTV писали, що Ощадбанк тимчасово зупиняє роботу ряду відділень через карантин.

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