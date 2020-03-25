Станом на 25 березня в Україні зафіксували 113 випадків Covid-19, з яких три летальні.
Внаслідок зараження коронавірусом померли три українки в Чернівецькій, Житомирській та Івано-Франківської області.
- Волинська область – 1;
- Дніпропетровська – 2;
- Донецька – 1;
- Житомирська область – 2 (1 летальний);
- Івано-Франківська – 5 (1 летальний);
- Київ – 31 (два випадки за останню добу);
- Київська область – 22, з яких сім за останню добу;
- Львівська – 2, з яких 1 за останню добу;
- Запорізька – 2;
- Тернопільська – 4, з яких два за добу;
- Чернівецька – 38 (13 за добу, 1 летальний);
- Черкаська – 1.
- Луганська – 1;
- Одеська -1.
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Всього з початку 2020 року до Центру надійшло 756 повідомлень про підозру на корнавірус. Дослідження проводяться вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.
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