Станом на 25 березня в Україні зафіксували 113 випадків Covid-19, з яких три летальні.

Внаслідок зараження коронавірусом померли три українки в Чернівецькій, Житомирській та Івано-Франківської області.

Волинська область – 1;

Дніпропетровська – 2;

Донецька – 1;

Житомирська область – 2 (1 летальний);

Івано-Франківська – 5 (1 летальний);

Київ – 31 (два випадки за останню добу);

Київська область – 22, з яких сім за останню добу;

Львівська – 2, з яких 1 за останню добу;

Запорізька – 2;

Тернопільська – 4, з яких два за добу;

Чернівецька – 38 (13 за добу, 1 летальний);

Черкаська – 1.

Луганська – 1;

Одеська -1.

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Всього з початку 2020 року до Центру надійшло 756 повідомлень про підозру на корнавірус. Дослідження проводяться вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.

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