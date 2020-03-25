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Факти / Україна

Коронавірус в Україні: статистика поширення хвороби (ОНЛАЙН-КАРТА)

Станом на 25 березня в Україні зафіксували 113 випадків Covid-19, з яких три летальні.

Внаслідок зараження коронавірусом померли три українки в Чернівецькій, Житомирській та Івано-Франківської області.

  • Волинська область – 1;
  • Дніпропетровська – 2;
  • Донецька – 1;
  • Житомирська область – 2 (1 летальний);
  • Івано-Франківська – 5 (1 летальний);
  • Київ – 31 (два випадки за останню добу);
  • Київська область – 22, з яких сім за останню добу;
  • Львівська – 2, з яких 1 за останню добу;
  • Запорізька – 2;
  • Тернопільська – 4, з яких два за добу;
  • Чернівецька – 38 (13 за добу, 1 летальний);
  • Черкаська – 1.
  • Луганська – 1;
  • Одеська -1.

Читайте: Карта поширення коронавірусу онлайн – статистика

Всього з початку 2020 року до Центру надійшло 756 повідомлень про підозру на корнавірус. Дослідження проводяться вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.

Усе, що треба знати про карантин в Україні через поширення Covid-19, дивіться в онлайні на Фактах ICTV.

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