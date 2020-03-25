В Україні запустили онлайн-ресурс, де можна допомогти конкретній лікарні.
На сайті користувачі можуть пожертвувати кошти медикам.
На зібрані гроші мають придбати засоби індивідуального захисту для лікарів.
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Також на пожертви куплять апарати штучної вентиляції легень і портативні рентгени.
Окремої допомоги просять для закупки тест-систем ПЛР.
– Цей аналіз роблять людині, яка має симптоми коронавірусу. Його також потрібно пройти після того, як пацієнт одужає, – пояснюють на сайті.
Як писали Факти ICTV, на 25 березня в Україні зафіксували 113 випадків Covid-19, з яких чотири летальні.
Джерело: “Пацієнти України”
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