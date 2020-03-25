По состоянию на 25 марта в Украине зафиксировали 113 случаев Covid-19, из которых четыре летальных.

В результате заражения коронавирусом умерли три украинки в Черновицкой, Житомирской и Ивано-Франковской области, а также мужчина из Тернопольской области.

Волынская область — 1;

Днепропетровская — 2;

Донецкая — 1;

Житомирская область — 2 (1 летальный)

Ивано-Франковская — 5 (1 летальный)

Киев — 31 (два случая за последние сутки);

Киевская область — 22, из которых семь за последние сутки;

Львовская — 2, из которых 1 за последние сутки;

Запорожская — 2;

Тернопольская — 4, из которых два в сутки (1 летальный);

Черновицкая — 38 (13 в сутки, 1 летальный)

Черкасская — 1.

Луганская — 1;

Одесская 1.

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Всего с начала 2020 года в Центр поступило 941 сообщение о подозрении на корнавирус. Исследования проводятся вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

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