По состоянию на 25 марта в Украине зафиксировали 113 случаев Covid-19, из которых четыре летальных.
В результате заражения коронавирусом умерли три украинки в Черновицкой, Житомирской и Ивано-Франковской области, а также мужчина из Тернопольской области.
- Волынская область — 1;
- Днепропетровская — 2;
- Донецкая — 1;
- Житомирская область — 2 (1 летальный)
- Ивано-Франковская — 5 (1 летальный)
- Киев — 31 (два случая за последние сутки);
- Киевская область — 22, из которых семь за последние сутки;
- Львовская — 2, из которых 1 за последние сутки;
- Запорожская — 2;
- Тернопольская — 4, из которых два в сутки (1 летальный);
- Черновицкая — 38 (13 в сутки, 1 летальный)
- Черкасская — 1.
- Луганская — 1;
- Одесская 1.
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Всего с начала 2020 года в Центр поступило 941 сообщение о подозрении на корнавирус. Исследования проводятся вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.
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