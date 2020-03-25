Молиться онлайн и не целовать плащаницы: глава УГКЦ о том, как служить на Пасху

В Украинской греко-католической церкви дали ряд рекомендаций относительно того, как проводить служу во время Страстной недели и Пасхи.

Священнослужители должны обеспечить онлайн-трансляции служб для своих приходах.

Страстные и пасхальные службы в УГКЦ проводятся без верующих.

В Великий четверг не выполнять обряда умывания ног.

В Великую пятницу не делать никаких процессий — ни в храме, ни вне его. Плащаницу можно вынести из святилища прямо к Божему гроу и установить ограничения перед самой плащаницей, чтобы верующие не подходили для ее целование.

В воскресенье Пасхи служить на улице. Не делать процессий — ни в храме, ни вокруг храма.

Освящать лозу в Вербное воскресенье и святить пасхи и пасхальные блюда на Пасху только на улице. Кроме того, просить верующих не скапливаться. Освящать блюда можно в Пасхальную субботу столько времени, сколько это будет нужно.

Также глава УГКЦ отмечает, чтобы в храмы не приносили блюда на освящение люди пожилого возраста; те, в которых члены семьи имеют признаки респираторного заболевания; те, кто находится на самоизоляции. Им следует сообщить, что пасхальные корзины будут освящены тоже посредством онлайн-трансляций.

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— Примером в этом нам должен служить Папа Римский, который благословляет людей на площади Святого Петра в Ватикане, и это благословение распространяется также на тех, кто присоединяется к нему при помощи радио и телевидения, — уверяет Блаженишший Святослав.

Ранее Факты ICTV писали, что 25 марта правительство ввело чрезвычайную ситуацию по всей Украине и продолжило карантин до 24 апреля, а Пасху празднуют в 2020 году 19 апреля.