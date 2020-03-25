PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Молиться онлайн и не целовать плащаницы: глава УГКЦ о том, как служить на Пасху

В Украинской греко-католической церкви дали ряд рекомендаций относительно того, как проводить служу во время Страстной недели и Пасхи.

  • Священнослужители должны обеспечить онлайн-трансляции служб для своих приходах.
  • Страстные и пасхальные службы в УГКЦ проводятся без верующих.
  • В Великий четверг не выполнять обряда умывания ног.
  • В Великую пятницу не делать никаких процессий — ни в храме, ни вне его. Плащаницу можно вынести из святилища прямо к Божему гроу и установить ограничения перед самой плащаницей, чтобы верующие не подходили для ее целование.
  • В воскресенье Пасхи служить на улице. Не делать процессий — ни в храме, ни вокруг храма.
  • Освящать лозу в Вербное воскресенье и святить пасхи и пасхальные блюда на Пасху только на улице. Кроме того, просить верующих не скапливаться. Освящать блюда можно в Пасхальную субботу столько времени, сколько это будет нужно.

Также глава УГКЦ отмечает, чтобы в храмы не приносили блюда на освящение люди пожилого возраста; те, в которых члены семьи имеют признаки респираторного заболевания; те, кто находится на самоизоляции. Им следует сообщить, что пасхальные корзины будут освящены тоже посредством онлайн-трансляций.

Читайте: ПЦУ разрешила проводить богослужения без присутствия верующих

— Примером в этом нам должен служить Папа Римский, который благословляет людей на площади Святого Петра в Ватикане, и это благословение распространяется также на тех, кто присоединяется к нему при помощи радио и телевидения, — уверяет Блаженишший Святослав.

Ранее Факты ICTV писали, что 25 марта правительство ввело чрезвычайную ситуацию по всей Украине и продолжило карантин до 24 апреля, а Пасху празднуют в 2020 году 19 апреля.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка