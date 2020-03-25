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Факти / Україна

Молитися онлайн та не цілувати плащаниці: глава УГКЦ про те, як служити на Великдень

В Українській греко-католицькій церкві дали низку рекомендацій щодо того, як проводити служу під час Страсного тижня та Великодня.

  • Священнослужителі повинні забезпечити онлайн-трансляції служб для своїх парафіях.
  • Страсні та великодні служби в УГКЦ проводяться без вірян.
  • У Великий четвер не виконувати обряду вмивання ніг.
  • У Велику п’ятницю не робити жодних процесій – ні в храмі, ні поза ним. Плащаницю можна винести зі святилища прямо до Божого гробу та встановити обмеження перед самою плащаницею, щоб вірні не підходили для її цілування.
  • У неділю Пасхи служити надворі. Не робити процесій – ні в храмі, ні довкола храму.
  • Освячувати лозу у Квітну неділю та святити паски й великодні страви на Пасху лише надворі. Крім того, просити вірян не скупчуватися. Освячувати страви можна у Великодню суботу стільки часу, скільки це буде потрібно.

Також глава УГКЦ наголошує, аби до храмів не приносили страви на освячення люди літнього і похилого віку; ті, в яких члени родини мають ознаки респіраторного захворювання; ті, хто перебуває на самоізоляції. Їх варто повідомити, що великодні кошики будуть освячені теж за посередництвом онлайн-трансляцій.

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– Прикладом у цьому нам має слугувати Папа Римський, який благословляє людей на площі Святого Петра у Ватикані, і це благословення поширюється також на тих, хто єднається з ним за допомогою радіо та телебачення, – запевняє Блаженішший Святослав.

Раніше Факти ICTV писали, що 25 березня уряд запровадив надзвичайну ситуацію в усій Україні та продовжив карантин до 24 квітня, а Великдень у 2020 році святкують 19 квітня.

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