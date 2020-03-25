Мы хотим научить государственную машину строить — координатор Большой стройки Юрий Голик

Подготовка к следующему этапу проекта Большая стройка начнется уже в апреле, чтобы к следующему году регионы подошли с максимальной готовностью. Об этом в интервью сообщил координатор национального проекта по развитию инфраструктуры Большая стройка Юрий Голик.

По словам Голика, для эффективного строительства объектов инфраструктуры необходимо наладить непрерывный цикл проектирования и строительства, когда будущие объекты планируются заранее. В этом случае удастся избежать появления большого количества начатых и недостроенных сооружений.

— В апреле начинают проектироваться новые школы, детские садики и стадионы, которые будут строиться уже в конце этого года. Мы хотим, чтобы государственная машина научилась строить, закладываясь в рамки бюджетного года, и чтобы этот процесс происходил постоянно, — сказал Голик в интервью.

Тщательный мониторинг имеющихся объектов инфраструктуры, проведенный накануне Большой стройки, выявил огромное количество недостроев по всей Украине. Именно на завершении уже начатых объектов сконцентрированы усилия в ходе Большой стройки в 2020 году.

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— Когда мы делали первый анализ осенью прошлого года, мы создали карту всей инфраструктуры Украины, где нанесли каждую школу, детский садик, дом культуры, амбулаторию. Мы увидели огромное количество объектов, по которым были начаты работы по их реконструкции, но еще в 2015-2018 годах. Задача проекта на первом этапе – достроить это все, ввести объекты в эксплуатацию и дать людям на этих территориях новое качество жизни, — сказал координатор Большой стройки.

Всего в рамках национального проекта Большая стройка, инициатором которого выступил президент Владимир Зеленский, будет построено, отремонтировано и реконструировано не менее 100 школ, 100 детских садов, 100 спортивных объектов и 200 приемных отделений неотложной медицинской помощи.

Также Большая стройка включает ремонт и строительство 6,5 тыс. км дорог различного назначения. За ходом работ на объектах Большой стройки можно следить на страницах и каналах проекта во всех популярных соцсетях.

К слову, в рамках Большой стройки в Виннице реконструируют спорткомплекс. Юрий Голик опубликовал фото и видео, где видно, как старое здание превращается в современный комплекс.

Источник: Obozrevatel