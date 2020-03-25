Ми хочемо навчити державну машину будувати – координатор Великого будівництва Юрій Голик

Підготовка до наступного етапу проекту Велике будівництво розпочнеться вже у квітні, щоб до наступного року регіони підійшли з максимальною готовністю. Про це в інтерв’ю розповів координатор національного проекту з розвитку інфраструктури Велике будівництво Юрій Голик.

За словами Голика, для ефективного будівництва об’єктів інфраструктури необхідно налагодити безперервний цикл проектування і будівництва, коли майбутні об’єкти плануються заздалегідь. У цьому випадку вдасться уникнути появи великої кількості розпочатих і недобудованих споруд.

– У квітні починають проектуватися нові школи, дитячі садки та стадіони, які будуватимуться вже наприкінці цього року. Ми хочемо, щоб державна машина навчилася будувати, закладаючись в рамки бюджетного року, і щоб цей процес відбувався постійно, – сказав Голик в інтерв’ю.

Ретельний моніторинг наявних об’єктів інфраструктури, який був проведений напередодні Великого будівництва, виявив величезну кількість недобудов у всій Україні. Саме на завершенні вже розпочатих об’єктів сконцентровані зусилля в ході Великого будівництва у 2020 році.

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– Коли ми робили перший аналіз восени минулого року, ми створили карту всієї інфраструктури України, куди нанесли кожну школу, дитячий садок, будинок культури, амбулаторію. Ми побачили величезну кількість об’єктів, за якими були розпочаті роботи з їх реконструкції, але ще у 2015-2018 роках. Завдання проекту на першому етапі – добудувати усе це, ввести недобудови в експлуатацію та дати людям на цих територіях нову якість життя, – сказав координатор Великого будівництва.

Всього в рамках національного проекту Велике будівництво, ініціатором якого виступив президент Володимир Зеленський, буде побудовано, відремонтовано та реконструйовано не менше 100 шкіл, 100 дитячих садків, 100 спортивних об’єктів і 200 приймальних відділень невідкладної медичної допомоги.

Також Велике будівництво передбачає ремонт і будівництво 6,5 тис. км доріг різного призначення. За ходом робіт на об’єктах Великого будівництва можна стежити на сторінках і каналах проекту в усіх популярних соціальних мережах.

До слова, у рамках Великого будівництва у Вінниці реконструюють спорткомплекс. Юрій Голик опублікував фото та відео, де видно, як стара будівля перетворюється на сучасний комплекс.

Джерело: Obozrevatel