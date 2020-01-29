ГАСИ утратит ряд полномочий, если не прекратит саботаж ремонта дорог – Юрий Голик

Ведомства, которые мешают началу программы Сшить страну по ремонту более 6 тыс. км дорог в 2020 году, могут утратить свои полномочия или их руководящий состав будет заменен. Как сообщает советник премьер-министра Юрий Голик, в частности, лишиться части своих полномочий может Государственная архитектурно-строительная инспекция (ГАСИ).

Голик отметил, что ГАСИ систематически тормозит ремонт на одном из участков трассы Днепр-Решетиловка, которая должна связать Днепр и Мариуполь с Киевом и Львовом и которую премьер-министр Алексей Гончарук ранее называл приоритетом №1.

Советник премьера продемонстрировал отказ ГАСИ выдать разрешение на проведение ремонта на одном из участков этой трассы, но при этом инспекция якобы поддерживает инициативу премьер-министра и правительства.

– Вот ГАСИ пишет, что готова поддерживать программу строительства дорожной инфраструктуры. И заявляет, что оперативная выдача разрешительных документов должна быть в приоритете. А вот отказ ГАСИ в выдаче разрешения на начало строительных работ на одном из участков трассы Днепр–Решетиловка. Запятые в документах уже менялись. Уточняющие документы предоставлялись. Изменения в один из нормативных документов Минрегиона были внесены, чтобы убрать застарелые подходы. Но нет. ГАСИ упорно продолжает гнуть свою линию, – пишет Голик и добавляет, что это далеко не единственный безосновательный отказ.

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Представляя программу Сшить страну, Гончарук обратился к органам госвласти и бизнесу.

– Я знаю, что ГАСИ морочит голову – есть много нареканий на работу этого органа. Но мы сейчас перезагружаем его менеджмент. Я уверен, что проблем не будет. А если будут, то говорите нам – мы готовы принимать жесткие кадровые решения, – сказал он.

Голик считает, что одним из вариантов решения проблемы может быть внесение изменений в законодательство.

– В Верховной Раде уже зарегистрирован законопроект, сводящий суть подобных процедур к банальному уведомлению ГАСИ, а не получению у нее разрешения, – прокомментировал он.

Как сообщалось ранее, местные власти утверждают, что в 2020 году Укравтодор капитально отремонтирует более 4 тыс. км и еще около 2,5 тыс.

Напомним, Алексей Гончарук заявил, что для уничтожения коррупционных схем в Государственной архитектурно-строительной инспекции ее могут даже ликвидировать в таком виде, в каком она сейчас есть.