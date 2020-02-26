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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Как в рамках Большой стройки реконструируют спорткомплекс в Виннице – Голик

Советник премьер-министра Украины Юрий Голик опубликовал в Facebook фото и видео реконструкции спортивного комплекса Здоровье в Виннице.

На фото видно, как старое здание превращается в современный комплекс. Реконструкция проходит в рамках инициированной президентом Владимиром Зеленским Национальной программы Большая стройка, которая уже стартовала и с началом весны еще больше активизируется.

Читайте: Днепропетровская область лидирует в проекте Большая стройка – Юрий Голик

– Плюс один современный спорткомплекс. Винница. Реконструкция спортивного комплекса Здоровье, – написал советник премьера.

Как в рамках Большой стройки реконструируют спорткомплекс в Виннице – Голик / 3 фотографии

Напомним, ранее в Кабинете министров состоялась презентация планов областных государственных администраций в рамках программы Большая стройка. Юрий Голик сообщил, что по количеству строящихся в этом году объектов лидером стала Днепропетровская область.

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