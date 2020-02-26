Как в рамках Большой стройки реконструируют спорткомплекс в Виннице – Голик

Советник премьер-министра Украины Юрий Голик опубликовал в Facebook фото и видео реконструкции спортивного комплекса Здоровье в Виннице.

На фото видно, как старое здание превращается в современный комплекс. Реконструкция проходит в рамках инициированной президентом Владимиром Зеленским Национальной программы Большая стройка, которая уже стартовала и с началом весны еще больше активизируется.

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