Советник премьер-министра Украины Юрий Голик опубликовал в Facebook фото и видео реконструкции спортивного комплекса Здоровье в Виннице.
На фото видно, как старое здание превращается в современный комплекс. Реконструкция проходит в рамках инициированной президентом Владимиром Зеленским Национальной программы Большая стройка, которая уже стартовала и с началом весны еще больше активизируется.
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– Плюс один современный спорткомплекс. Винница. Реконструкция спортивного комплекса Здоровье, – написал советник премьера.
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Как в рамках Большой стройки реконструируют спорткомплекс в Виннице – Голик / 3 фотографии
Напомним, ранее в Кабинете министров состоялась презентация планов областных государственных администраций в рамках программы Большая стройка. Юрий Голик сообщил, что по количеству строящихся в этом году объектов лидером стала Днепропетровская область.Теги: Будівництво, Вінниця, Юрий ГоликЕсли вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQgIGFzeW5jIGRlZmVyPg0KZ29vZ2xldGFnLmNtZC5wdXNoKGZ1bmN0aW9uKCkgeyBnb29nbGV0YWcuZGlzcGxheSgnZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg2MzU0MTgyLTAnKTsgfSk7DQo8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
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