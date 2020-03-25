Правительство планирует продлить режим чрезвычайной ситуации на 30 дней по всей территории Украины. Соответственно все карантинные мероприятия также продлят на 30 дней.

Об этом сообщил глава украинского правительства Денис Шмыгаль.

— Кабинет министров рассмотрит вопрос введения режима чрезвычайной ситуации по всей стране и приведение в режим чрезвычайной ситуации Единой государственной системы гражданской защиты, — заявил премьер.

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Глава правительства также призвал не путать режим чрезвычайной ситуации и режим чрезвычайного положения.

Он напомнил, что чрезвычайная ситуация не ограничивает конституционные права граждан, а консолидирует усилия для преодоления угрозы.