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Факты / Украина

Чрезвычайную ситуацию объявят на 30 дней по всей Украине, карантин продлят — Шмыгаль

Правительство планирует продлить режим чрезвычайной ситуации на 30 дней по всей территории Украины. Соответственно все карантинные мероприятия также продлят на 30 дней.

Об этом сообщил глава украинского правительства Денис Шмыгаль.

— Кабинет министров рассмотрит вопрос введения режима чрезвычайной ситуации по всей стране и приведение в режим чрезвычайной ситуации Единой государственной системы гражданской защиты, — заявил премьер.

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Глава правительства также призвал не путать режим чрезвычайной ситуации и режим чрезвычайного положения.

Он напомнил, что чрезвычайная ситуация не ограничивает конституционные права граждан, а консолидирует усилия для преодоления угрозы.

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