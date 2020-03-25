Уряд планує продовжити режим надзвичайної ситуації на 30 днів по всій території України. Відповідно всі карантинні заходи також продовжать на 30 днів.
Про це повідомив глава українського уряду Денис Шмигаль.
– Кабінет міністрів розгляне питання введення режиму надзвичайної ситуації по всій країні і приведення в режим надзвичайної ситуації Єдиної державної системи цивільного захисту, – заявив прем’єр.
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Глава уряду також закликав не плутати режим надзвичайної ситуації і режим надзвичайного стану.
Він нагадав, що надзвичайна ситуація не обмежує конституційні права громадян, а консолідує зусилля для подолання загрози.
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