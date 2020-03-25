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Факти / Україна

Надзвичайну ситуацію оголосять на 30 днів по всій Україні, карантин продовжать – Шмигаль

Уряд планує продовжити режим надзвичайної ситуації на 30 днів по всій території України. Відповідно всі карантинні заходи також продовжать на 30 днів.

Про це повідомив глава українського уряду Денис Шмигаль.

– Кабінет міністрів розгляне питання введення режиму надзвичайної ситуації по всій країні і приведення в режим надзвичайної ситуації Єдиної державної системи цивільного захисту, – заявив прем’єр.

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Глава уряду також закликав не плутати режим надзвичайної ситуації і режим надзвичайного стану.

Він нагадав, що надзвичайна ситуація не обмежує конституційні права громадян, а консолідує зусилля для подолання загрози.

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