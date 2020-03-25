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Факты / Украина / Общество

Новая почта запустила бесплатную доставку помощи больницам, детдомам и военным

Новая почта запустила бесплатную доставку средств индивидуальной защиты и всего необходимого для борьбы с коронавирусом для больниц, детских домов, военнослужащих и незащищенных слоев населения.

Проект запустили вместе с общественными организациями и благотворительными фондами.

К участию также приглашают неприбыльные организации, которые бесплатно производят и распространяют средства индивидуальной защиты, а также действующих участников программы Гуманитарная почта Украины, которые будут их распространять.

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Напомним, ранее представители Новой почты сообщили, что выделят 25 млн грн на закупку необходимого оборудования для эффективного лечения вирусных инфекций в больницах.

На эти средства будут приобретены средства индивидуальной защиты и другие материалы, которые помогут противостоять вирусу.

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