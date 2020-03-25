Укрпочта запустила бесплатную доставку лекарств в маленькие города и села

На период карантина Укрпочта вместе с сервисом Liki24.com будет доставлять медикаменты в маленькие города и села, где работает ограниченное количество аптек.

Доставка с сайта Liki24.com бесплатная. Для Киева и областных центров будет действовать специальный тариф стоимостью 35 грн.

Такое решение в Укрпочте объясняют тем, что это чуть ли не единственная возможность обеспечить лекарствами населенные пункты, где дефицит особенно заметен.

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Напомним, с 24 марта и до окончания карантина Укрпочта вводит бесплатную доставку посылок в больницы.

Для областных центров отправления могут быть до 30 кг. Если медицинское учреждение, которому адресуется почтовое отправление находится не в областном центре, то его вес не должен превышать 5 кг.