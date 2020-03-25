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Факти / Україна / Суспільство

Нова пошта запустила безкоштовну доставку допомоги лікарням, дитбудинкам і військовим

Нова пошта запустила безкоштовну доставку засобів індивідуального захисту і всього необхідного для боротьби з коронавірусом для лікарень, дитячих будинків, військовослужбовців та незахищених верств населення.

Проект запустили разом з громадськими організаціями і благодійними фондами.

До участі також запрошують неприбуткові організації, які безкоштовно виготовляють та розповсюджують засоби індивідуального захисту, а також чинних учасників програми Гуманітарна пошта України, які  розповсюджуватимуть їх.

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Нагадаємо, раніше представники Нової пошти повідомили, що виділять 25 млн грн на закупівлю необхідного обладнання для ефективного лікування вірусних інфекцій в лікарнях.

На ці кошти будуть придбані засоби індивідуального захисту та інші матеріали, які допоможуть протистояти вірусу.

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