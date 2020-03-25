PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Палата від 13 квадратів і тоновані вікна: лікарні Києва готують до VIP-пацієнтів

У лікарнях Києва готуються приймати VIP-пацієнтів з коронавірусом.

Розпорядження про початок підготовки медзакладів розіслав лікарням департамент охорони здоров’я КМДА.

Згідно з документом, особливі умови надаватимуться особам, які перебувають під держохороною.

ЧитайтеУряд продовжив карантин і оголосив в Україні надзвичайну ситуацію до 24 квітня

Умови для VIP-пацієнтів:

– окремі палати зі зручностями і не менше 13 квадратних метрів,
– допоміжні приміщення для охорони,
– окремі цілодобові пости медсестер,
– затемнені вікна.

Всього таких пацієнтів зможуть приймати 17 лікарень Києва.

Лікарні Києва готують до VIP-пацієнтів

До слова, в Україні запустили онлайн-ресурс, де можна попросити допомоги для конкретної лікарні. На сайті користувачі можуть пожертвувати кошти на допомогу медпрацівникам.

На ці гроші повинні придбати засоби індивідуального захисту для лікарів.

Джерело: bihus.info

Фото: Dreamstime

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка