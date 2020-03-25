Палата від 13 квадратів і тоновані вікна: лікарні Києва готують до VIP-пацієнтів

У лікарнях Києва готуються приймати VIP-пацієнтів з коронавірусом.

Розпорядження про початок підготовки медзакладів розіслав лікарням департамент охорони здоров’я КМДА.

Згідно з документом, особливі умови надаватимуться особам, які перебувають під держохороною.

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Умови для VIP-пацієнтів:

– окремі палати зі зручностями і не менше 13 квадратних метрів,

– допоміжні приміщення для охорони,

– окремі цілодобові пости медсестер,

– затемнені вікна.

Всього таких пацієнтів зможуть приймати 17 лікарень Києва.

Лікарні Києва готують до VIP-пацієнтів

До слова, в Україні запустили онлайн-ресурс, де можна попросити допомоги для конкретної лікарні. На сайті користувачі можуть пожертвувати кошти на допомогу медпрацівникам.

На ці гроші повинні придбати засоби індивідуального захисту для лікарів.

Джерело: bihus.info