Палата від 13 квадратів і тоновані вікна: лікарні Києва готують до VIP-пацієнтів

У лікарнях Києва готуються приймати VIP-пацієнтів з коронавірусом.
Розпорядження про початок підготовки медзакладів розіслав лікарням департамент охорони здоров’я КМДА.
Згідно з документом, особливі умови надаватимуться особам, які перебувають під держохороною.
Читайте: Уряд продовжив карантин і оголосив в Україні надзвичайну ситуацію до 24 квітня
Умови для VIP-пацієнтів:
– окремі палати зі зручностями і не менше 13 квадратних метрів,
– допоміжні приміщення для охорони,
– окремі цілодобові пости медсестер,
– затемнені вікна.
Всього таких пацієнтів зможуть приймати 17 лікарень Києва.
Лікарні Києва готують до VIP-пацієнтів
До слова, в Україні запустили онлайн-ресурс, де можна попросити допомоги для конкретної лікарні. На сайті користувачі можуть пожертвувати кошти на допомогу медпрацівникам.
На ці гроші повинні придбати засоби індивідуального захисту для лікарів.
Джерело: bihus.info