PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Украина запретит любое пассажирское пересечение границы в обе стороны

Кабинет министров планирует запретить пассажирское движение через границу в обе стороны.

— Отдельно предлагается разработать сегодня план по закрытию границ с точки зрения любых пассажирских перевозок. В этом есть насущная необходимость, потому что за последние недели мы видим, что единственным источником попадания коронавируса в Украину был поток граждан из-за границы, — сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Глава правительства отметил, что поток граждан увеличивает количество зараженных, в результате чего происходит развитие коронавируса.

Читайте: Пункты пропуска на границе Украины, которые можно пересечь на авто (СПИСОК)

Профильным министерствам предлагается разработать и безотлагательно предоставить предложения по закрытию границ Украины для любого пассажирского сообщения или пересечения.

— До конца дня пятницы мы должны остановить любое пассажирское движение на границе в обе стороны. Прошу такое предложение разработать и вынести безотлагательно, мы соберем внеочередное заседание правительства и рассмотрим, — добавил Денис Шмыгаль.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что украинцам разрешат въезд из-за границы только после тестирования на коронавирус.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка