Кабинет министров планирует запретить пассажирское движение через границу в обе стороны.

— Отдельно предлагается разработать сегодня план по закрытию границ с точки зрения любых пассажирских перевозок. В этом есть насущная необходимость, потому что за последние недели мы видим, что единственным источником попадания коронавируса в Украину был поток граждан из-за границы, — сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Глава правительства отметил, что поток граждан увеличивает количество зараженных, в результате чего происходит развитие коронавируса.

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Профильным министерствам предлагается разработать и безотлагательно предоставить предложения по закрытию границ Украины для любого пассажирского сообщения или пересечения.

— До конца дня пятницы мы должны остановить любое пассажирское движение на границе в обе стороны. Прошу такое предложение разработать и вынести безотлагательно, мы соберем внеочередное заседание правительства и рассмотрим, — добавил Денис Шмыгаль.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что украинцам разрешат въезд из-за границы только после тестирования на коронавирус.