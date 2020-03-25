Кабінет міністрів планує заборонити пасажирський рух через кордон в обидва боки.

– Окремо пропонується розробити сьогодні план щодо закриття кордонів з точки зору будь-яких пасажирських перевезень. В цьому є нагальна необхідність, тому що за останні тижні ми бачимо, що єдиним джерелом потрапляння коронавірусу в Україну був потік громадян з-за кордону, – повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Глава уряду зазначив, що потік громадян збільшує кількість заражених, у результаті чого відбувається розвиток коронавірусу.

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Профільним міністерствам пропонується розробити і невідкладно надати пропозиції щодо закриття кордонів України для будь-якого пасажирського сполучення або перетинання.

– До кінця дня п’ятниці ми маємо зупинити будь-який пасажирський рух на кордоні в обидва боки. Прошу таку пропозицію напрацювати і винести невідкладно, ми зберемо позачергове засідання уряду і розглянемо, – додав Денис Шмигаль.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що українцям дозволятимуть в’їзд з-за кордону тільки після тестування на коронавірус.