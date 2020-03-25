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Укрпошта запустила безкоштовну доставку ліків у маленькі міста і села

На період карантину Укрпошта разом із сервісом Liki24.com доставлятиме медикаменти у маленькі міста і села, де працює обмежена кількість аптек.

Доставка із сайту Liki24.com безкоштовна. Для Києва та обласних центрів діятиме спеціальний тариф вартістю 35 грн.

Таке рішення в Укрпошті пояснюють тим, що це чи не єдина можливість забезпечити ліками населені пункти, де дефіцит особливо помітний.

Читайте: Укрпошта доставлятиме ліки пенсіонерам додому

Нагадаємо, з 24 березня і до закінчення карантину Укрпошта запроваджує безкоштовну доставку посилок до лікарень.

Для обласних центрів відправлення можуть бути до 30 кг. Якщо медичний заклад, до якого адресується поштове відправлення, розташований не в обласному центрі, то його вага не має перевищувати 5 кг.

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