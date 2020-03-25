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Факты / Украина / Общество

В Украине будут контролировать самоизоляцию людей с помощью телефонов

С помощью мобильных телефонов будут контролировать инфицированных коронавирусом и тех, кто контактировал с такими.

Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в эфире одного из телеканалов.

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Министерство внутренних дел и цифровой трансформации разрабатывает нормативно-правовые акты и приложения, чтобы следить за самоизоляцией людей.

Также он добавил, что такую систему ввели уже в Польше и Южной Корее.

К слову, на Тернопольщине перекрыли 6 сел из-за вспышки коронавируса.

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