В Україні контролюватимуть самоізоляцію людей за допомогою телефонів

За допомогою мобільних телефонів контролюватимуть інфікованих коронавірусом і тих, хто контактував з такими.
Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко в ефірі одного з телеканалів.
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Міністерство внутрішніх справ і цифрової трансформації розробляє нормативно-правові акти і додатки, щоб стежити за самоізолюванням людей.
Також він додав, що таку систему запровадили вже в Польщі та Південній Кореї.
До речі, на Тернопільщині перекрили 6 сіл через спалах коронавірусу.
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