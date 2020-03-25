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В Україні контролюватимуть самоізоляцію людей за допомогою телефонів

За допомогою мобільних телефонів контролюватимуть інфікованих коронавірусом і тих, хто контактував з такими.

Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко в ефірі одного з телеканалів.

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Міністерство внутрішніх справ і цифрової трансформації розробляє нормативно-правові акти і додатки, щоб стежити за самоізолюванням людей.

Також він додав, що таку систему запровадили вже в Польщі та Південній Кореї.

До речі, на Тернопільщині перекрили 6 сіл через спалах коронавірусу.

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