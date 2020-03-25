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Факты / Украина / Общество

В Украине перенесут ВНО и вступительную кампанию

В связи с продолжением карантина до 24 апреля в Украине переносятся сроки Внешнего независимого тестирования.

Об этом сообщили в Министерстве образования и науки.

— Учитывая ситуацию в мире, такое решение было ожидаемым. Сейчас сроки карантина могут снова измениться в зависимости от эпидемиологической ситуации в Украине. Нынешнее ВНО нужно будет переносить на более поздние даты. Но оно обязательно произойдет. Это также изменит сроки проведения вступительной кампании, — говорит заместитель министра образования и науки Егор Стадный.

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Конкретных дат, на которые будут перенесены тестовые испытания, пока нет. Их обещают обнародовать 26 марта на сайте Минобразования.

Напомним, Кабмин продлил карантин и объявил чрезвычайную ситуацию в Украине до 24 апреля.

Источник: Минобразования

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