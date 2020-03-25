В Україні перенесуть ЗНО і вступну кампанію

У зв’язку з продовженням карантину до 24 квітня в Україні переносяться строки Зовнішнього незалежного тестування.

Про це повідомили в Міністерстві освіти України и науки.

– З огляду на ситуацію у світі, таке рішення було очікуваним. Наразі терміни карантину можуть знову змінитись залежно від епідеміологічної ситуації в Україні. Цьогорічне ЗНО потрібно буде переносити на більш пізні дати. Однак воно обов’язково відбудеться. Це також змінить терміни проведення вступної кампанії, – каже заступник міністра освіти і науки Єгор Стадний.

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Конкретних дат, на які буде перенесено тестові випробування, поки немає. Їх обіцяють оприлюднити 26 березня на сайті МОН.

Нагадаємо, Кабмін продовжив карантин і оголосив надзвичайну ситуацію в Україні до 24 квітня.