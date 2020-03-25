Как оформить муниципальную няню: что нужно и куда обращаться

Что такое услуга Муниципальная няня?
Муниципальная няня Украины — это социальная программа государства, с помощью которой правительство в течение трех лет частично возмещает родителям услуги няни, которая ухаживает за детьми в возрасте до шести лет.
Почему Муниципальная няня — это выгодно?
Для няни:
Официальность — это главный лозунг. Родители и сиделка заключают трудовой договор, посредством которого человек имеет право на субсидии и ему учитывается трудовой стаж. Также не забываете о защите перед законом, который предоставляет договор.
Для родителей:
- Государство частично оплачивает няню для вашего ребенка, что позволит не только сэкономить ваши деньги, но и ваше драгоценное время.
- Безопасность — сотрудничество по официальному договору, где вы прописываете все требования, выгодные обеим сторонам, дает вам защиту и юридическое воздействие со стороны закона.
- Декретные выплаты и отпуск по уходу за ребенком не влияют на размер денежной компенсации. Другие социальные выплаты семье тоже остаются.
- Возмещение осуществляется на каждого ребенка отдельно.
Кто может принять участие в программе Муниципальная няня?
Родители или опекуны, имеющие детей до шести лет, имеют право воспользоваться услугой, но обязательным является составление трудового договора, который обеспечит официальность.
НЕ могут воспользоваться муниципальной няней те, кто работает воспитателями детских садов.
Какой размер компенсации по программе Муниципальная няня?
Размер компенсации зависит только от размера прожиточного минимума. В 2020 году денежная выплата составляет 1 779,00 грн, и возмещение осуществляется на каждого ребенка отдельно.
Сколько стоит оформление?
Услуга Муниципальная няня — бесплатная.
Какие документы нужны для оформления?
- паспорт со всеми данными и идентификационный код (оригинал и копия);
- свидетельство о рождении ребенка (оригинал и копия);
- документ, удостоверяющий проживание на территории Украины — для иностранцев;
- решение об установлении опеки над ребенком — для приемных родителей (оригинал и копия);
- заявление о предоставлении компенсации услуги Муниципальная няня и перечислении средств должно состоять из двух частей (образец заявления предоставляют в отделении управления социальной защиты населения);
- договор, заключенный между родителями и няней (оригинал и копия);
- документ, подтверждающий оплату услуги няни — чек, квитанция (копия).
Как получить услугу?
Все необходимые документы можно подать через официальный сайт — gov.ua.
Если вы оформили все документы и подали их, то результат в решении о назначении компенсации вы получите в течение 10-и рабочих дней с даты поступления документов. А установление суммы денежной компенсации осуществляется в течение трех рабочих дней после принятия этого решения.