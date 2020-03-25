Как оформить муниципальную няню: что нужно и куда обращаться

Все необходимые документы можно подать через официальный сайт — gov.ua.

Если вы оформили все документы и подали их, то результат в решении о назначении компенсации вы получите в течение 10-и рабочих дней с даты поступления документов. А установление суммы денежной компенсации осуществляется в течение трех рабочих дней после принятия этого решения.