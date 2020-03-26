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Факты / Украина

Комаровский рассказал, можно ли дезинфицировать маски в микроволновке

Медицинские маски можно дезинфицировать в микроволновке.

Об этом рассказал педиатр Евгений Комаровский.

По его словам, перед тем как положить маску в микроволновку необходимо ее смочить.

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— Я не знаю, сколько минут, потому что понятия не имею, какая там мощность в микроволновке, но если температура воды будет близка к температуре кипения, тогда неверняка вы маску продезинфицируете, — сказал он.

Ранее Комаровский рассказал, что власти смогут прекратить противоэпидемиологические мероприятия из-за коронавируса, когда на территории страны в течение 28 дней не будет новых случаев инфицирования.

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