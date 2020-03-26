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Факти / Україна

Комаровський розповів, чи можна дезінфікувати маски у мікрохвильовці

Медичні маски можна дезінфікувати в мікрохвильовці.

Про це розповів педіатр Євген Комаровський.

За його словами, перед тим як покласти маску в мікрохвильовку необхідно її змочити.

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– Я не знаю, скільки хвилин, тому що поняття не маю, яка там потужність в мікрохвильовці, але якщо температура води буде близька до температури кипіння, тоді скоріше за все ви маску продезінфікуєте, – сказав він.

Раніше Комаровський розповів, що влада зможе припинити протиепідеміологічні заходи через коронавірус, коли на території країни протягом 28 днів не буде нових випадків інфікування.

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