Границы Украины для всех закроют 27 марта — Зеленский

Владимир Зеленский заявил, что уже 27 марта в Украине будут закрыты границы. О гражданах, которые остались в других странах, позаботятся украинские дипломаты.

— Этот режим — не про диктатуру, это — о дисциплине. Сейчас мы действуем настолько жестко, насколько этого требуют настоящее и вызовы будущего, — подчеркнул Зеленский.

Кроме того, глава государства сообщил о прибытии в течение следующих суток нескольких новых медицинских грузов, к которым суммарно будет входить еще 200 тыс. ПЦР-тестов.

— В режиме 24/7 продолжается обеспечения Украины всем необходимым. Ночью мы ожидаем из Южной Кореи самолет, который должен доставить 100 тыс. тест-систем ПЦР. Завтра — ждем прибытия из Китая около 200 тыс. специальных медицинских респираторов, защитных костюмов для врачей, 100 тыс. ПЦР-тестов, аппараты искусственной вентиляции легких, большое количество масок для аптек, — отметил президент Украины.

Напомним, правительство ввело чрезвычайную ситуацию во всех областях и продлило карантин в Украине до 24 апреля.

По состоянию на 10.00 26 марта в Украине зафиксировано 156 случаев коронавируса, из которых пять летальных. Один пациент полностью выздоровел.

В целом коронавирус обнаружили в 15 областях и в городе Киев.