Кордони України для всіх закриють 27 березня – Зеленський

Володимир Зеленський заявив, що вже 27 березня в Україні будуть закриті кордони. Про громадян, які залишилися в інших країнах, подбають українські дипломати.

– Цей режим – не про диктатуру, це – про дисципліну. Наразі ми діємо настільки жорстко, наскільки цього вимагають сьогодення та виклики майбутнього, – наголосив Зеленський.

Крім того, глава держави повідомив про прибуття впродовж наступної доби кількох нових медичних вантажів, до яких сумарно входитиме ще 200 тис. ПЛР-тестів.

– У режимі 24/7 триває забезпечення України усім необхідним. Вночі ми очікуємо з Південної Кореї літак, який має доставити 100 тис.тест-систем ПЛР. Завтра – чекаємо прибуття з Китаю близько 200 тис. спеціальних медичних респіраторів, захисні костюми для лікарів, 100 тис. ПЛР-тестів, апарати штучної вентиляції легень, велику кількість масок для аптек, – зазначив президент України.

Нагадаємо, уряд запровадив надзвичайну ситуацію в усіх областях та продовжив карантин в Україні до 24 квітня.

Станом на 10.00 26 березня в Україні зафіксовано 156 випадків коронавірусу, з яких є п’ять летальних. Один пацієнт повністю одужав.

Усього коронавірус виявлено у 15 областях та у місті Київ.