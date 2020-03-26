Новая почта запустила услугу бесконтактной курьерской доставки.

— В случае если отправление уже оплачено, курьер оставит посылку на коврике или в другом удобном для клиента месте. После этого он позвонит клиенту в двери и отойдет на безопасное расстояние (не менее 1,5 м) и подождет, пока тот заберет свое отправление, — отметили в пресс-службе Новой почты.

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В случае, если отправление не оплачено, курьер предлагает клиенту оплатить товар через мобильное приложение или подготовить наличные без остатка.

После доставки каждого отправления курьеры обрабатывают руки и телефоны антисептиком.

Ранее Факты ICTV писали, что Новая почта запустила услугу доставки продуктов питания совместно с интернет-магазином Rozetka и крупной сетью супермаркетов АТБ.